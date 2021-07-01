Разумков відкрив позачергове засідання Ради, розглядатимуть законопроєкт про олігархів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання, скликане за ініціативою президента. Нардепи мають розглянути дев'ять запитань, зокрема і ініціативу Володимира Зеленського щодо деолігархізації.

Цей законопроєкт мають включити до порядку денного, вчора профільний комітет рекомендував ухвалити його в першому читанні.

Фракція ОПЗЖ на позачерговому не присутня – про таке рішення на вранішньому черговому засіданні оголосив Нестор Шуфрич. У залі зареєструвалися 235 нардепів.

Також у порядку денному - розгляд змін до Бюджетного, Податкового і Митного кодексів і законопроєкт про корінні народи України, який президент РФ Володимир Путін називав "зброєю масового ураження проти росіян".

Окрім того, розглядатимуть законопроєкт 5600, який збільшує оподаткування зразу в декількох галузях. Джерела LB.ua у фракції "Слуга народу" говорили, що "за законопроєкт Зеленського про олігархів у першому читанні голоси будуть. Щодо 5600 - багато питань навіть в самій «Слузі народу»".

Також депутати мають ухвалити скасування вільної економічної зони "Крим".

Нагадаємо, що законопроєкт про олігархів президент анонсував ще у квітні, а на річній пресконференції обіцяв, що він з'явиться наприкінці травня. Однак закон без презентації його положень внесли до парламенту лише 2 червня, того ж дня LB.ua отримав повний текст від джерел.

3 червня законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів спрямували на розгляд профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Глава партії "Слуга народу" повідомляв, що профільний оборонний комітет розгляне законопроєкт "Про олігархів" у 20-х числах червня. Джерела у фракції своєю чергою говорили, що безпосередньо в залі його розглядатимуть "з 29 червня по 2 липня, коли буде пленарний тиждень".

Цей законопроєкт має ще три альтернативні. Спікер парламенту Дмитро Разумков говорив, що і основний, і альтернативні мають розглянути до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.