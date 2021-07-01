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Венедіктова передумала і підпорядкувала "департамент війни" собі

Генеральний прокурор знову перерозподілила обов'язки між керівництвом ОГП.

Венедіктова передумала і підпорядкувала "департамент війни" собі
Фото: gp.gov.ua

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вирішила підпорядкувати Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, собі.

Про це повідомляється в наказі №214 від 30 червня.

За день до цього вона передала департамент, що раніше знаходився у підпорядкуванні Гюндуза Мамедова, іншому заступнику - Максиму Якубовському.

Якубовський у минулому він мав відношення до "Українського вибору" Віктора Медведчука, кума президента Росії Володимира Путіна, тому рішення Венедіктової передати "департамент війни" саме йому багато хто сприйняв з обуренням.

У зв'язку з цим наступного дня Венедіктова знову перерозподілила обов'язки між керівництвом Офісу генерального прокурора, взявши "департамент війни" під особисте підпорядкування.

Нагадаємо, Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, також відомий як "департамент війни", було створено попереднім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою у жовтні 2019 року. Тоді ж заступником генерального прокурора став Гюндуз Мамедов.

Діяльність департаменту зосереджується на нагляді за розслідуваннями злочинів, скоєних на тимчасово окупованій території Криму, Севастополя, Донбасу і в умовах збройного конфлікту.

У департаменті повідомили, що з його створенням уперше за час війни з Росією була систематизована робота щодо виявлення і координації розслідувань злочинів проти основ нацбезпеки на тимчасово окупованих територіях. Департамент займався розслідуванням незаконного переміщення осіб, політичних і релігійних переслідувань, мілтиразації дітей, катувань.

Робота департаменту полягала і в співпраці з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, зокрема в передачі доказів щодо злочинів Росії в Криму і на Донбасі. Окрім того, ця структура координує розслідування таких резонансних справ, як захоплення Криму, збиття MH17, Іловайська та Дебальцевська трагедії, захоплення моряків у Керченській протоці, збиття українського пасажирського літака в Ірані.

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