Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Російсько-окупаційні війська протягом доби чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
Біля Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Він був подавлений засобами РЕБ.
Бойових втрат серед військових немає.
Нагадаємо, минулої доби російські найманці тричі з початку доби обстріляли українські позиції.