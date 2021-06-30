Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Російсько-окупаційні війська протягом доби чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Біля Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Він був подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військових немає.

Нагадаємо, минулої доби російські найманці тричі з початку доби обстріляли українські позиції.