Біля окупованої Веселогорівки виявили близько 100 протитанкових мін

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала близько 100 протитанкових мін на двох полях поблизу тимчасово окупованої Веселогорівки Луганської області. Ще 4 протитанкові міни виявили біля окупованого Бетманового на Донеччині.

Про це з посиланням на українську сторону СЦКК повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Зокрема, 25 червня безпілотний літальний апарат СММ малого радіуса дії вкотре зафіксував близько 100 протитанкових мін на двох полях поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Веселогорівка. Крім того, 24 червня на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Бетманове (23 км на північний схід від Донецька) СММ ОБСЄ виявлено 4 протитанкові міни", - сказано в повідомленні.

На блокпості поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Стила за 34 км на південь від Донецька спостерігачі вперше виявили шість нещодавно встановлених попереджувальних знаків про мінну небезпеку у полях на північно-західному і південно-східному краях автошляху Т0509.

"Наявність великої кількості мін та інших вибухонебезпечних предметів загрожує безпеці людей, що проживають на тимчасово окупованій території, а також створюють перешкоди для вільного та необмеженого пересування спостерігачів СММ ОБСЄ", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляли, російські гібридні сили зазнали втрат 21 червня в районі селища Лозове Донецької області через підриви на власних мінах. Тоді загинули чотири бойовики, ще чотирьох було поранено.