Від початку доби, 29 червня, в зоні бойових дій на Сході України зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Штаб ООС.

Так, біля Невельського та Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 28 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.