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Спека у Києві побила нові рекорди

25 червня середньодобова температура сягнула рекордних 28,3°С.

Фото: EPA/UPG

У п'ятницю та суботу спека в Києві побила багаторічні рекорди.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 25 червня було встановлено одразу три рекорди:

  • середньодобова температура - +28,3°С (на 1,7°С вище рекорду 1957 року);
  • максимальна температура - +35,4°С (на 0,4°С вище рекорду 1885 року);
  • мінімальна температура - +21,0°С (на 0,5°С вище рекорду 1957 року).

Наступного дня, 26 червня, було встановлено ще один температурний рекорд - стовпчик температури не опустився нижче +22,4°С, що на 1,8°С тепліше, ніж це було у 1901 році.

Водночас максимальна температура цього дня повторила рекорд 1939 року - +32,2°С.

Нагадаємо, що рекордна спека в столиці України трималася з 23 до 26 червня. Протягом вихідних температура повітря трохи зменшилась.

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