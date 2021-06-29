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У засіданні у справі про вбивство Шеремета оголосили перерву через "мінування" суду

Судову установу евакуюють.

У засіданні у справі про вбивство Шеремета оголосили перерву через "мінування" суду
Фото: Сергей Нужненко

У Шевченківському районному суді міста Києва оголосили перерву у розгляді справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета через те, що надійшло повідомлення про замінування судової установи.

Про це повідомила головуюча суддя Оксана Голуб, передає Укрінформ.

“Оскільки у нас (надійшло повідомлення про - ред.) замінування, нам треба оголосити перерву, у нас евакуація”, - уточнила Голуб.

За її словами, попередньо перерва оголошена на годину.

До цього суд дослідив низку матеріалів справи, наданих прокурором, серед яких протокол за результатами проведення негласних розшуково-слідчих дій. Також під час засідання сторони процесу прослухали різноманітні аудіозаписи у справі.

Як повідомляли, фігуранти справи Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко залишаються під цілодобовим домашнім арештом із засобами контролю на ногах, тоді як Яна Дугарь знаходиться під заставою, яка може стати безстроковою до вироку суду, однак їй кожні два місяці продовжують покладання обов'язків.

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