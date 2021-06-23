Справа Шеремета: суд продовжив на два місяці домашній арешт Антоненку

Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці домашній арешт Андрію Антоненку (Ріфу).Його обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Адвокат Антоненка Дмитро Круговий розповів, що домашній арешт Антоненка мав сплисти 29 червня, однак ухвалою колегії суддів та присяжних було задоволено клопотання прокурора і продовжено строк дії домашнього арешту на 60 днів — до 20 серпня.

"Що стосується пані Юлії Кузьменко, то її адвокат пан Беспалий сьогодні поставив перед судом питання про дострокову зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання, але клопотання сторони обвинувачення було задоволене, а сторони захисту — залишене без задоволення", — розповів Круговий.

Таким чином, Кузьменко та Антоненко залишаються із тими ж запобіжними заходами — цілодобовим домашнім арештом із засобами контролю на ногах, тоді як Яна Дугарь знаходиться під заставою, яка може стати безстроковою до вироку суду, однак їй кожні два місяці продовжують покладання обов'язків.

Наступне засідання у справі відбудеться об 11:00 29 червня. На ньому продовжать досліджувати матеріали сторони обвинувачення та зачитувати протоколи.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва 30 квітня змінив запобіжний захід сержантові пресслужби Сил спеціальних операцій і військовому музиканту Андрієві Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Його обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Також Антоненко носитиме електронний браслет контролю.