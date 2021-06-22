Верховний суд поставив крапку у справі про вилучення 890 гектарів землі в Бучі

Згідно з рішенням, Бучанська міська рада мала повне право розпоряджатися всіма землями, в тому числі і землями Лісової Бучі.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду України відхилив касаційну скаргу Київської обласної прокуратури у кримінальній справі щодо незаконного вилучення 890 га земель лісового фонду і зміни їх цільового призначення в межах Бучанської селищної ради.

Про це у Facebook повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

“Верховний Суд України поставив крапку в нашій суперечці з прокуратурою і підтвердив факт, про який ми говорили одразу, щойно було оголошено перші публічні підозри і припущення. Бучанська міська рада мала повне право розпоряджатися всіма землями, в тому числі і землями Лісової Бучі – і до 2002 року,і в 2006, і в 2014, і подальших роках. Ніяких окремих суцільно вкритих лісом 890 га, які можна було б «роздерибанити», «розікрасти» чи «роздати» комусь без належних,законних підстав, просто не існувало в природі. Вся ця земля перебувала в межах нашого міста-школи, садочки, підприємства,оздоровчі бази відпочинку,парки,сквери і приватні будинки”, - повідомив Федорук.

Секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський повідомив детал судового рішення. За його словами, суд встановив кілька фактів: рішення Бучанської селищної ради 2002 року, яким віднесено землі, що частково обслуговувались Бучанською лісогосподарською установою, до земель житлової та громадської забудови – є законним; територія так званої «Бучанської лісової дачі» як мінімум з початку 1960-х років перебувала в межах селища Буча і статусу лісу 1 категорії не мала, а отже громада мала повне право розпоряджатись нею на власний розсуд; матеріали лісовпорядкування 1980-х років, на які посилалася прокуратура для підтвердження статусу лісу, є недійсними, оскільки не були затверджені державними органами лісового господарства.

Нагадаємо, 21 липня правоохоронці прийшли з обшуком до мера Бучі Федорука у справі про розкрадання 900 гектарів лісу в Київській області. За даними з відкритих джерел, у 2002 році міськрада Бучі змінила цільове призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення загальною площею 890 гектарів і зарахувала їх до земель житлової та громадської забудови. Частину лісу отримала сім'я Ігоря Калетника - колишнього першого заступника голови Верховної Ради.

Колишній мер Ірпеня Київської області Володимир Карплюк, який також проходить у цій справі, покинув країну і був оголошений у розшук. Федорук і Карплюк - куми.

Під час обшуків у будинку Федорука знайшли колекцію орденів, гроші та коштовності.