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СБУ викрила підпільне виробництво агрохімікатів майже на 5 млн грн

Контрафактну сільгоспхімію виробляли на Харківщині.

Служба безпеки України на Харківщині заблокувала підпільне виробництво агрохімікатів. Вилучено продукцію і обладнання на 5 млн грн.

На підпільних підприємствах виявлено понад 50 тонн фальсифікату і отруйних речовин, інформує пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес керівники кількох комерційних фірм. Вони виготовляли контрафактні засоби для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. Усе це - під виглядом торгових марок відомих світових і українських брендів.

Для виробництва ділки використовували хімічні сполуки, які за світовими стандартами належать до високонебезпечних отруйних речовин. Фальсифіковані агрохімікати зловмисники продавали фермерам по всій території України.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели у Харкові та області 14 обшуків за місцями виготовлення та зберігання фальсифікату. Під час обшуків виявили, зокрема, прес-форми з логотипами іноземних фірм та етикетки із назвами препаратів та голографічним зображенням.

Загальна вартість вилученого становить, за попередніми оцінками, понад 5 млн грн.

"За висновками профільних експертів, потрапляння такої партії неякісної продукції до аграріїв могло завдати суттєвої шкоди сільському господарству", - сказано в повідомленні.

Триває досудове слідство за ст. 321 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомляли, що СБУ викрила факт екоциду на Вінниччині. Протягом кількох років ділки несанкціоновано "закопували" майже 500 тонн токсинів щомісяця неподалік населених пунктів.

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