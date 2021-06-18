Слідчі дії проходять в рамках справи про незаконне поводження зі зброєю.

Співробітники Служби безпеки України проводять слідчі дії на території комунального підприємства "Муніципальна варта" в Києві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що членів "Муніципальної варти" підозрюють в організації незаконного стрілецького полігону на території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі столиці.

"Встановлено, що до організації полігону причетні члени Громадського формування з охорони громадського порядку «Муніципальна варта». Тренування зі стрільби проводились з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї.

Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено та вилучено: гранатомет РПГ-22, 400 г тротилу, 2 корпуси гранат РГД-5, напівавтоматичний пістолет "KRISS" виробництва США калібру 9*21 мм, майже сотню набоїв різного калібру, значну кількість мисливської нарізної зброї.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу тривають слідчі дії та проводяться експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, "Муніципальна варта" в Києві почала роботу у 2017 рооці. Так, 29 червня отримали посвідчення перші 36 представників нового громадського формування охорони правопорядку. Зазначалося, що підрозділ буде допомагати поліцейським забезпечувати і підтримувати правопорядок у столиці. Йдеться, зокрема, про вирішення проблем незаконної торгівлі, неправильного паркування, патрулювання вулиць.