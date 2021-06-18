Свідки у справі "діамантових прокурорів" не з’явились на засідання

В Оболонському районному суді 18 червня пройшло засідання у так званій справі діамантових прокурорів. У суді мали заслухати свідків сторони обвинувачення. Із п’яти свідків, яких заявив прокурор Офісу генеральної прокуратури Яніс Сімонов, жоден не з’явився до зали суду, повідомляє кореспондент LB.ua.

"На минулому засіданні суд вирішив порядок дослідження доказів. Ми пропонували почати з матеріалів провадження, потім допит свідків наших, якщо будуть свідки у сторони захисту, доповнення і все інше. Суд все ж таки став на сторону того, що потрібно допитувати спершу свідків, оскільки вони вбачають, що матеріали, які надавалися Голосіївському суду, для них є надбанням судової справи, однак вони про них нічого не знають, і прокурор повинен готувати список доказів по цим матеріалам. Вони вирішили на минулому засіданні викликати на сьогодні п’ять свідків, перші по списку, яких ми пропонували викликати в суд. Сьогодні даних про те, що свідки отримали повістки, немає. Тобто зворотнього повідомлення, чи отримували вони належним чином цю повістку, немає", - прокоментував LB.ua Сімонов.

Прокурор також зазначив, що його не зобов’язували забезпечити явку свідків на засідання і вказав, що якщо свідки не прибувають, суд може змінити порядок дослідження доказів, щоб пришвидшити розгляд цієї справи.

“Я хочу розпочати з матеріалів і готую список цих доказів. Ми вивчили матеріали судової справи, тобто опис кримінального провадження не змінений, однак це великий обсяг, і ми готуємо, можливо, на наступне або через засідання, у нас буде відповідний список, по якому ми будемо пропонувати змінити порядок дослідження", - додав Яніс Сімонов.

На минулому засіданні адвокат обвинувауваного Володимира Шапакіна, Сергій Козаченко, назвав справу щодо свого підзахисного політичною і вказав, що обвинувачені були фактично використані для того, щоб вчинити розправу над генеральним прокурором та іншими посадовими особами.

Нагадаємо, справу три роки розглядали в Голосіївському райсуді, але наприкінці вересня 2019 року вирішили передати матеріали в новостворений Вищий антикорупційний суд. Той не визнав свою юрисдикцію і повернув справу назад. У лютому справа була передана в Оболонський районний суд.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, у 2015 році громадянин Рак передав $150 тис. доларів Валерію Гібаленку, знайомому з "діамантовими прокурорами" - тодішнім заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем і першим заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимиром Шапакіним.

Рак був одним з неофіційних співвласників компанії "Гідроекоресурс", яка відновлювала водойми. У 2015 році підприємство проводило розчищення водойми Погребський Старий у Київській області. Підприємцям інкримінували, що під приводом розчищення вони незаконно видобували пісок. Надалі під час закриття цієї справи "діамантові прокурори" нібито вимагали гроші.

6 липня 2015 року Шапакіна і Корнійця затримали в будівлі Головного слідчого управління. Під час обшуку вдома у Корнійця знайшли 35 пакетів з діамантами, що дало привід ЗМІ охрестити цю справу справою "діамантових прокурорів".