РНБО додатково перевірить трьох осіб із списку санкцій проти "злодіїв в законі"

Данілов пояснив що ці особи вважають, щопотрапили в ці санкції "не зовсім коректно".

Рада національної безпеки та оборони та Служба безпеки України проведе додаткову перевірку трьох осіб, які потрапили до списку санкцій проти "злодіїв в законі" та "кримінальних авторитетів". Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

"Після першого рішення РНБО було дуже багато звернень щодо деяких осіб, які, на їхню думку, потрапили в ці санкції не зовсім коректно... Тому сьогодні було дане доручення щодо трьох осіб - зробити додаткову перевірку, і залученням служби безпеки, контррозвідки і всіх відповідних органів", - пояснив Данілов.

Він також зазначив, що МВС внесло на розгляд РНБО стосовно 12 осіб, які перебувають у статусі кримінальних авторитетів, лідерів злочинних угруповань.

Нагадаємо, 14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців. Зазначалося, що їхні активи буде заблоковано, їм не будуть надавати громадянство і вид на проживання, їх в'їзд в Україну буде заборонено.

21 травня президент Зеленський увів у дію рішення РНБО. У списку фізичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, 674 людини. Зокрема, проти ватажків "ДНР" і "ЛНР" Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника, а також так званого голови Криму Сергія Аксьонова. Серед підсанкційних осіб також - "вори в законі" Полікарп Джанелідзе, Андрій Недзельський, Сергій Лисенко, Георгій Хмелідзе, Асоян Нодар і Сергій Олійник. Санкції запроваджено безстроково.

У списку юридичних осіб - десятки веб-ресурсів, пов’язаних з "Л/ДНР" і окупаційною владою Криму, а також 138 компаній, зокрема російські ЗМІ Перший канал, ТНТ, НТВ, Звезда і Яндекс. Санкції діятимуть три роки.