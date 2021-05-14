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​Україна запроваджує санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців

Президент Володимир Зеленський повідомив про рішення РНБО.

​Україна запроваджує санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців
Фото: president.gov.ua

Сьогодні Рада наіцональної безпеки та оборони провела чергове засідання, під час якого було ухвалене рішення про введення санкцій щодо кримінальних авторитетів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні відбулось засідання РНБО. Традиційно, результатом стали важливі рішення для країни і "сердцеві напади" для осіб, що роками діяли проти неї та народу. Напередодні Дня науки були відзначені не тільки наші провідні вчені, а й представники так званих "некласичниих наук". Передусім, це - особи, які є "професорами" з порушення Кримінального кодексу - так звані "вори у законі" та кримінальні авторитети.", - сказав Зеленський.

Так, за його словами, були застосовані санкції проти 557 "злодіїв у законі", відомих у всьому світі.

"Більшість з них знаходяться не в Україні. А кількість тих, хто на волі в Україні, зменшишлася удвічі, з 34 до 17 осіб. Сьогодні ми зробили аби ця цифра дорівнювала нулю", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що до всіх цих осіб застосовані: блокування активів, заборона на в'їзд, відмова у наданні або скасування віз, посвідки на тимчасове чи поостійне проживання, дозволу на постійне чи тимчасове проживання, тощо.

"Санкції також "прилетіли" 111 іноземцям, які є кримінальними авторитетами. Крім того, ми поставили питання державних земель і будинків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці, якими за часів попереднього президента за дуже символічну плату почав користуватися ряд незрозумілих осіб ", - додав Зеленський, коментуючи рішення РНБО.

Нагадаємо, 30 квітня в коментарі LB.ua джерела, близькі до керівництва правоохоронних органів, розповіли, що РНБО  планує запровадити санкції проти проти людей, які займаються "скрутками" (фіктивним зменшенням податкового зобов'язання зі сплати ПДВ) та "обналом", а також лідерів злочинного світу.

У лютому Нацполіція заявляла, що в Україні діють 20 злодіїв в законі.

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