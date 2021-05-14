Зеленський пообіцяв зробити з олігархів "просто великих бізнесменів"

Президент Володимир Зеленський вважає, що всі олігархи в Україні мають стати прости великими бізнесменами.

Про це він написав у колонці на "Фокусі".

"Вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і наносити руйнівний шкоди державній безпеці. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами", - заявив Зеленський.

Він вважає, що олігархи тільки послаблюють державу і з цим потрібно боротися.

"Найближчим часом суспільству буде представлений фундаментальний законопроект про деолігархізацію, який зафіксує системний погляд на цю проблему. Нам дуже потрібні максимальна прозорість економічних відносин, недопущення деструктивних концентрацій ресурсів та рівність всіх громадян перед законом і судом. Поки цього не було, країна десятиліттями рухалася до статусу бідної в Європі. Ми це забезпечимо — і Україна зможе перейти до стабільного економічного зростання протягом десятиліть, нарешті, вирішить зокрема, і проблему бідності", - написав Зеленський.

Нагадаємо, що 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. За попередньою інформацією, визначені олігархами особи будуть нести певну юридичну відповідальність, яка стимулюватиме їх вийти з цього статусу.

За підрахунками Ради національної безпеки і оборони, в Україні олігархами можуть вважатися 13 осіб.