НСЖУ закликала Раду зняти з розгляду закон "Про медіа"

Національна спілка журналістів України закликала Верховну Раду зняти з розгляду законопроєкт "Про медіа" і надіслати його до Венеціанської комісії Ради Європи для аналізу на відповідність європейським стандартам і зобов’язанням України перед ЄС.

Про це йдеться в заяві організації, оприлюдненій 13 травня.

Крім того, у НСЖУ закликають розпочати "реальний діалог" влади з журналістами України для осучаснення медійного законодавства, приведення його у відповідність до найкращих європейський зразків.

"За ці майже півтора року законопроєкт «Про медіа» об’єднав проти себе сотні українських редакцій, журналістів і блогерів, які разом із членами НСЖУ поставили свої підписи під заявою з вимогою зняти його з розгляду у Верховній Раді. Шкода, що влада не чує журналістів. Попри обіцянки, текст законопроєкту залишився незмінним навіть після критики європейських експертів", - наголосили у НСЖУ.

"3і 170 сторінок законопроєкту зобов’язання перед ЄС викладені лише в двох розділах, а основний масив тексту описує, як поставити редакції під контроль, регулювати їхню роботу, залякати і зробити лояльними до влади. Ми, українські журналісти, вважаємо за необхідне посилити боротьбу з російською пропагандою та з ворожим впливом на національний інформаційний простір. Для цього в країні потрібно створити ефективні інструменти, в тому числі законодавчі. Однак закон «Про медіа» не є таким інструментом. Це документ, який ускладнює роботу українських журналістів, а не російських пропагандистів", - наголошують в організації.

У спілці журналістів додали, що кожен адвокат законопроєкту "Про медіа" увійде в історію як "ворог преси".

Раніше повідомляли, що закон "Про медіа" не підтримують 85% редакторів газет.