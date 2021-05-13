Атака по Израилю. Причины и противодействие
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
ГоловнаСуспільствоПодії

У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"

Вантажівка Volvo зіткнулася з легковиком Toyota Corolla.

Близько полудня 13 травня у Полтавській області сталася смертельна ДТП, жертвами якої стали двоє чоловіків.

Як повідомляє пресслужба обласної поліції, на автодорозі Н-31 "Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро" поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади вантажівка Volvo зіткнулася з легковиком Toyota Corolla. Внаслідок ДТП водій та пасажир легкового автомобіля загинули.

"Загиблими виявилися двоє чоловіків, мешканці Полтави, які працювали журналістами на одному з телеканалів України", - повідомляють у поліції.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.

За даними видання "Новини Полтавщини", загиблі - знімальна група телеканалу НТН: оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво.

Володимир Непийпиво та Костянтин Худолій
Фото: Новини Полтавщини
Володимир Непийпиво та Костянтин Худолій

Як повідомляли, 9 травня на трасі Київ-Чоп внаслідок ДТП загинуло двоє людей, з них одна дитина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також