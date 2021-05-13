Міністр закордонних справ Угорщини пообіцяв приїхати на Донбас

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прийняв запрошення відвідати Донбас.

Про це повідомив у твіттері глава МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з Сіярто, яка відбулася в Братиславі у четвер, 13 травня.

"На зустрічі у Братиславі ми з Петером Сійярто домовилися продовжити діалог з питань освіти і меншин на основі дотримання українського законодавства. Ми також домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації, аби наші громадяни могли подорожувати безпечно. Радий, що Петер прийняв моє запрошення здійснити поїздку на Донбас після початку головування Угорщини в Комітеті міністрів Ради Європи у травні", - написав Кулеба.

Зустріч міністрів відбулася в рамках засідання глав дипломатій Центральноєвропейської п'ятірки (Central 5, С5), яка складається з Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії. Цей формат було створено у 2020 році за ініціативи глави австрійського зовнішньополітичного відомства. У межах цього формату п’ять країн Центральної Європи обговорюють актуальні питання європейської та регіональної політики.

Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини востаннє був в Україні 27 січня.

Відносини між Україною та Угорщиною з 2017 року є складними через прийняття Верховною Радою нового закону про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019 році Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, що розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало.

Ще більше загострення відбулося під час місцевих виборів у жовтні 2020. Сіярто відкрито закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України", після чого МЗС України вручило ноту протесту угорському послу.