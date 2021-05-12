Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

З початку цієї доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Новгородське найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік селища Мирне противник здійснив обстріл із протитанкових ракетних комплексів. У районі Авдіївки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Крім того, в районі ООС піротехніки ДСНС розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 186 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.