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Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

З початку цієї доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Новгородське найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік селища Мирне противник здійснив обстріл із протитанкових ракетних комплексів. У районі Авдіївки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Крім того, в районі ООС піротехніки ДСНС розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 186 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

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