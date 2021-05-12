Рятувальники ліквідовують пожежу складського приміщення в Івано-Франківську.
Про це повідомила Державна служба з надзвичаних ситуацій.
Зазначається, що о 13:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Польовій.
До місця пожежі було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №1 м. Івано-Франківськ, Державної пожежно-рятувальної частини №2 м. Тисмениця, Державної пожежно-рятувальної частини №4 смт. Богородчани, частини спеціальної пожежної техніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, Державного пожежно-рятувального поста с. Ямниця, ПК "Міжнародного аеропорта" а також чергову зміну оперативно-координаційного центру та мобільну оперативну групу Головне управління ДСНС України області.
О 14:21 пожежу було локалізовано. До гасіння пожежі залучено 42 чол. особового складу та 11 одиниць техніки ДСНС. Триває гасіння вогню.
Попередньо, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, 15 квітня в місті Долина Івано-Франківської області виникла пожежа в двоповерховій будівлі інфекційного відділення центральної районної лікарні. Рятувальники евакуювали 37 осіб, з них чотири людини - не ходячі.
Жертв і постраждалих не було.