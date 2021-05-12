Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідовують пожежу складського приміщення в Івано-Франківську.

Про це повідомила Державна служба з надзвичаних ситуацій.

Зазначається, що о 13:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Польовій.

До місця пожежі було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №1 м. Івано-Франківськ, Державної пожежно-рятувальної частини №2 м. Тисмениця, Державної пожежно-рятувальної частини №4 смт. Богородчани, частини спеціальної пожежної техніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, Державного пожежно-рятувального поста с. Ямниця, ПК "Міжнародного аеропорта" а також чергову зміну оперативно-координаційного центру та мобільну оперативну групу Головне управління ДСНС України області.

О 14:21 пожежу було локалізовано. До гасіння пожежі залучено 42 чол. особового складу та 11 одиниць техніки ДСНС. Триває гасіння вогню.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, 15 квітня в місті Долина Івано-Франківської області виникла пожежа в двоповерховій будівлі інфекційного відділення центральної районної лікарні. Рятувальники евакуювали 37 осіб, з них чотири людини - не ходячі.

Жертв і постраждалих не було.