​До кінця року в Україні планують встановити понад 100 комплексів для зважування транспорту

На сьогодні вже 37 таких комплексів підключені до Центру обробки даних і передають інформацію щодо порушень.

До кінця поточного року на дорогах України заплановано встановити понад 100 WIM-комплексів зважування транспорту.

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури.

На сьогодні в Україні 37 таких комплексів підключені до Центру обробки даних габаритно-вагового контролю "Укртрансбезпеки", які вже передають інформацію щодо порушень норм.

"Збереження доріг від руйнування вантажівками – одне з ключових завдань, яке перед нами поставив президент. Єдиний ефективний спосіб подолання перевантажень – повна автоматизація процесів. І ми зробили все, що в нашій компетенції, для запуску автоматичного ГВК. Але щоб система дійсно почала працювати і притягати до відповідальності порушників, необхідне якнайскоріше прийняття у другому читанні законопроєктів №3742 та №3743, які на законодавчому рівні закріплюють можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режимі", - наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, вищезазначені законопроєкти покликані, у першу чергу, вирішити низку законодавчих прогалин, які на сьогодні гальмують ефективний габаритно-ваговий контроль, а саме:

Можливість зупиняти автоперевізників тільки з залученням поліції. Натомість пропонується законодавчо закріпити відповідні повноваження за інспекторами ДСБТ.

Численні маніпуляції та корупція, до яких призводить неавтоматичне зважування. Натомість пропонується виключити людський фактор і використовувати автоматизовані комплекси.

Розрахунок розміру штрафу в ручному режимі. Натомість будуть запроваджені справедливі фіксовані штрафи.

"Після прийняття законодавчих змін ми не будемо обмежуватися автоматичними комплексами «Зважування в русі» (WIM), яких встановлено вже понад 50. Наша мета – автоматизація усіх комплексів, включаючи діючі стаціонарні ГВК», - додав Криклій.

Нагадаємо, у вересні минулого року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3743 про підвищення штрафів за перевантажені фури. Він передбачає збільшення штрафів до 34 тисяч гривень за перевантаження транспорту на 20%, до 51 тисячі гривень за перевантаження транспорту на 30%, а також до 51 тисячі гривень за відмову водія від проходження вагового контролю.

Раніше Криклій також зазначав, що в Україні планують зважувати не лише вантажний транспорт, а й пасажирський.

З осені 2019 року на основних трасах біля Києва почали встановлювати перші шість WiM-комплексів. Вони розташовані на дорогах М-01 (Київ - Чернігів - Нові Яриловичі), М-03 (Київ - Харків - Довжанське), М-05 (Київ - Одеса), М-06 (Київ - Львів - Чоп), М-07 (Київ - Ковель - Ягодин). На чотирьох локаціях заміри будуть здійснюватися в обох напрямках руху, на двох - тільки в бік Києва. Перший WiM-комплекс у Калинівці тільки за один місяць роботи зафіксував 200 фактів перевантаження.

У червні мминулого року президент Володимир Зеленський розповів, що зайшов у чат, де водії обговорюють дороги, по яким можна об'їхати пункти контролю. Президент зняв відео, у котрому назвав далекобійників, які їдуть з перевантаженням, "засранцями".