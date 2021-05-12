Україна заявила протест через приїзд керівників "Єдиної Росії" в Донецьк

Турчак з Пушиліним в Донецьку

Міністерство закордонних справ України висловило протест через приїзд представників правлячої російської партії "Єдина Росія" в Донецьк.

"Розглядаємо приїзд російських депутатів як елемент російської передвиборчої кампанії напередодні вересневих виборів до Державної думи РФ. Поїздка яскраво ілюструє занепад підтримки «Єдиної Росії» серед російського населення, яку провладна партія РФ нині намагається компенсувати за рахунок залучення мешканців тимчасово окупованих територій України", - йдеться в коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

Він підкреслив, що участь громадян України з російськими паспортами у виборах Держдуми поставить під сумнів їх легітимність

"Такі дії російської сторони підривають політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, йдуть у розріз із зобов’язаннями Росії в рамках Мінських домовленостей та домовленостей лідерів Нормандського формату", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 10 травня секретар генеральної ради "ЄР" Андрій Турчак, депутат Державної думи Дмитро Саблін і сенатор Олександр Карелін приїжджали в Донецьк, начебто щоб передати окупаційній владі автомобілі швидкої допомоги та медикаменти для постковідної реабілітації.