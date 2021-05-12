В зоні ООС окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню

Бойових втрат у лавах ЗСУ немає.

Протягом минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Новгородського окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а у районі селища Калинове-Борщувате – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій українських захисників станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Водяного ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а біля селища Лебединське – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - сказано в повідомленні.

Станом на 7:00 12 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляли, 10 травня окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу не було.

9 травня ворожі війська один раз порушили режим припинення вогню. Окупанти стріляли біля Авдіївки зі стрілецької зброї.