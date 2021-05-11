У Криму знову встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій
У Криму знову встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій
У Росії знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де перебував Навальний після отруєння
У Росії знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де перебував Навальний після отруєння
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Нідерланди подають проти Росії позов до ЄСПЛ за збитий літак рейсу MH17
Нідерланди подають проти Росії позов до ЄСПЛ за збитий літак рейсу MH17
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Зеленський анонсував відкриття університету кібербезпеки

Студентам обіцяють сучасні лабораторії та високі стипендії.

Зеленський анонсував відкриття університету кібербезпеки
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський анонсував відкриття спеціалізованого університету кібербезпеки.

Про це він сказав на пресконференції в вівторок, 11 травня, під час форуму "Україна 30. Безпека країни".

"Ми будемо відкривати новий потужний університет. Презентація його також практично готова. Університет, у якому будуть саме професії, пов’язані з безпекою держави і безпекою людини. Кібербезпека – один з найголовніших факультетів цього університету", – сказав президент.

Він заявив, що університет прийматиме найкращих абітурієнтів і забезпечуватиме їм сприятливий простір для навчання та високі стипендії.

"Будуть побудовані сучасні лабораторії, кібер- і біохімічні центри. Вони будуть одразу отримувати знання, теорію і практику. Також туди буде відбір потужних викладачів, передусім українців, але також будуть залучені спеціалісти з-за кордону. Всі отримуватимуть дуже високу заробітну плату, незважаючи на те, з якої країни вони приїдуть. Цей університет готуватиме професійних людей, напрямок яких – безпека нашої країни, які після цього університету повинні будуть працювати саме на державу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у 2017 році Верховна Рада прийняла закон "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України". Він передбачає, що підготовка фахівців із забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури є одним із шляхів забезпечення функціонування національної системи кібербезпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також