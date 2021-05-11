Зеленський анонсував відкриття університету кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський анонсував відкриття спеціалізованого університету кібербезпеки.

Про це він сказав на пресконференції в вівторок, 11 травня, під час форуму "Україна 30. Безпека країни".

"Ми будемо відкривати новий потужний університет. Презентація його також практично готова. Університет, у якому будуть саме професії, пов’язані з безпекою держави і безпекою людини. Кібербезпека – один з найголовніших факультетів цього університету", – сказав президент.

Він заявив, що університет прийматиме найкращих абітурієнтів і забезпечуватиме їм сприятливий простір для навчання та високі стипендії.

"Будуть побудовані сучасні лабораторії, кібер- і біохімічні центри. Вони будуть одразу отримувати знання, теорію і практику. Також туди буде відбір потужних викладачів, передусім українців, але також будуть залучені спеціалісти з-за кордону. Всі отримуватимуть дуже високу заробітну плату, незважаючи на те, з якої країни вони приїдуть. Цей університет готуватиме професійних людей, напрямок яких – безпека нашої країни, які після цього університету повинні будуть працювати саме на державу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у 2017 році Верховна Рада прийняла закон "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України". Він передбачає, що підготовка фахівців із забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури є одним із шляхів забезпечення функціонування національної системи кібербезпеки.