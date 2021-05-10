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На Львівщині 12-14 травня пройдуть антитерористичні навчання СБУ

Громадян просять мати при собі документи, що посвідчують особу.

На Львівщині 12-14 травня пройдуть антитерористичні навчання СБУ
Фото: facebook.com/ssu.lviv

З 12 до 14 травня 2021 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області проведе планові антитерористичні та контрдиверсійні навчання.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що масштабні тренування відбудуться в умовах максимально наближених до реальних.

Служба безпеки просить жителів та гостей м. Жовква, с.м.т. Куликів та м. Дубляни із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

"Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

Крім того, просимо громадян у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номерами «гарячої лінії» УСБУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні СБУ провела багатоетапні антитерористичні навчання у Харківській області із зосередженням уваги на прикордонних із Росією районах.

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