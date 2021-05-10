У заході взяли участь представники МЗС, ЗСУ і Польського інституту.

Фото: Цензор.нет

У Києві 10 травня пройшли урочистості з нагоди 101-ої річниці звільнення міста від більшовиків. У заході взяли участь представники громадськості, Збройних сил України , Українського інституту національної пам'яті, МЗС Державної служби етнополітики та свободи совісті, Польського інституту в Києві, повідомляє "Цензор.нет"

Окрім того, відбулося покладання квітів та військова сальва на честь українсько-польського союзу зброї біля пам'ятника "Старшинам Армії УНР - уродженцям Києва".

Фото: Цензор.нет

Фото: Цензор.нет

Фото: Цензор.нет

Звільнення Києва від більшовиків відбулося у межах наступальної операції війська польського та армії УНР у 1920 році.

25 квітня 1920 польські війська атакували позиції Червоної армії. До 28 квітня вони увійшли на лінію Чорнобиль – Козятин – Вінниця – румунський кордон. 6 травня вони взяли Білу Церкву, після чого частини Червоної армії залишили Київ. 9 травня 1920 у Києві відбувся спільний парад військ УНР та Польщі.