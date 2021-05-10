До цього він перебував у Батумі.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Американський фрегат берегової охорони "Гамільтон" уранці 10 травня зайшов у Одесу. Він пришвартувався на 15 причалі Морвокзалу, пише "Думська"

У води Чорного моря корабель зайшов 27 квітня. Потім він провів навчання з турецьким фрегатом "Явуз", а з 4 по 6 травня перебував у Батумі.

Вранці 8 травня на зустріч "Гамільтону" випустили флагман української морської охорони корвет "Григорій Куроп'ятников". Наступного дня до них доєднався патрульний катер "Старобільськ" для проведення навчань типу Passex.

ВМС США у Twitter повідомило, що візит "Гамільтона" до Одеси було заплановано після завершення навчань у межах взаємодії з ВМС України.

Оновлено. У МВС розповіли деталі про тренування за участю "Гамільтона". Екіпажі відпрацювали злагоджені дії тактичної групи з припинення провокацій в морі та відбиття нападу з неба за стандартами НАТО.

"Відпрацювання складних елементів маневрування, ухиляння від повітряної атаки та організація протидиверсійної оборони корабля – всі елементи навчань традиційно відбувалися під спостереженням кораблів РФ. Прикордонні кораблі і кораблі ЧФ Рф не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів – оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації", – додали у міністерстві.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що два есмінці протиповітряної оборони USS Roosevelt (DDG-80) та USS Donald Cook не здійснюють захід до Чорного моря в обумовлені терміни. Кораблі мали увійти в Чорне море 14 та 15 квітня. Згідно з конвенцією Монтре, вони могли перебувати у Чорному морі до 4 та 5 травня відповідно.