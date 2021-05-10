Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

З початку доби на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 30 вибухонебезпечні предметів.

Нагадаємо, за 9 травня ворожі війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.