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Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед військових немає.

Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

З початку доби на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС  розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 30 вибухонебезпечні предметів.

Нагадаємо, за 9 травня  ворожі війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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