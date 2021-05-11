Аваков анонсував відмову від надсилання паперових "листів щастя" порушникам ПДР

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував відмову від надсилання паперових "листів щастя" порушникам правил дорожного руху.
Про це він сказав під час форуму "Україна 30. Безпека країни".
"До 90% виплат сьогодні здійснюється ще до того, як водій отримає поштою постанову про оформлення штрафу. Тому ми найближчим часом змінимо процедуру оформлення порушень ПДР і відмовимось від надсилання цих так званих листів щастя", - сказав Аваков.
За підрахунками МВС, це дозволить зекономити близько 6 млн гривень на місяць.
Нагадаємо, що з 17 березня 2021 року в Україні суттєво виросли штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Зокрема, суттєво виріс штраф за перевищення швидкості. Якщо раніше його максимальний розмір (за перевищення на 50 км/год і більше) становить 510 гривень, то з 17 березня він виріс до 1700 гривень. Штраф за перевищення на 20-50 км/год становитиме 340 гривень, а не 255 грн, як зараз.