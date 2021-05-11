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Аваков анонсував відмову від надсилання паперових "листів щастя" порушникам ПДР

До 90% штрафів сплачується ще до того, як водій отримує постанову поштою.

Аваков анонсував відмову від надсилання паперових "листів щастя" порушникам ПДР
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував відмову від надсилання паперових "листів щастя" порушникам правил дорожного руху.

Про це він сказав під час форуму "Україна 30. Безпека країни".

"До 90% виплат сьогодні здійснюється ще до того, як водій отримає поштою постанову про оформлення штрафу. Тому ми найближчим часом змінимо процедуру оформлення порушень ПДР і відмовимось від надсилання цих так званих листів щастя", - сказав Аваков.

За підрахунками МВС, це дозволить зекономити близько 6 млн гривень на місяць. 

Нагадаємо, що з 17 березня 2021 року в Україні суттєво виросли штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Зокрема, суттєво виріс штраф за перевищення швидкості. Якщо раніше його максимальний розмір (за перевищення на 50 км/год і більше) становить 510 гривень, то з 17 березня він виріс до 1700 гривень. Штраф за перевищення на 20-50 км/год становитиме 340 гривень, а не 255 грн, як зараз.

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