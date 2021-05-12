UAnimlas закликає Верховну Раду схвалити законопроєкт про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

На пляжі в курортній Кирилівці Запорізької області знайшли мертвого крокодила. Зоозахисники вважають, що тварина стала жертвою фотопослуг.

Про це йдеться у фейсбуці Всеукраїнського гуманістичного руху UAnimals.

"Жертва фотопослуг. Фотографи кажуть про те, що люблять тварин, яких експлуатують? Розповідають, що рятують їх і піклуються про них? Вкотре нагадуємо, що це брехня! У курортному селищі Кирилівка на пляжі знайшли тіло мертвого крокодила. Не похованого, а просто викинутого, наче сміття", - зазначається в повідомленні

Зоозахисники розповіли, що влітку саме на цьому морському курорті відпочивальникам пропонували зробити фото з екзотичною твариною.

UAnimlas закликає всіх відмовитися від фотопослуг із тваринами та вимагає від парламенту схвалити законопроєкт 2351 (Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу).

Зауважимо, що схвалений Радою у першому читанні законопроєкт передбачає посилення відповідальності за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами.