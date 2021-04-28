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На киянина завели справу за вбивство його псом іншої собаки

Чоловік вивів стаффордширського тер’єра на прогулянку без намордника.

На киянина завели справу за вбивство його псом іншої собаки
Фото: npu.gov.ua

Поліція завела кримінальну справу на жителя Києва через те, що його стаффордширський тер'єр під час прогулянки загриз іншу собаку.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"У Києві, на вулиці Олександра Архипенка, під час прогулянки стаффордширський тер’єр загриз іншу собаку, яка теж гуляла на вулиці зі своєю господаркою. Власниця маленької собаки заціпеніла від страху й не могла нічого вдіяти. Найстрашніше те, що в цю ситуацію ніяк не втрутився власник стаффа. Чоловік не тільки грубо порушив правила вигулу тварин і вивів свого пса на вулицю без намордника, чим допустив саму можливість такого нападу, але й взагалі ніяк не зреагував та не зупинив свою собаку. Наче нічого й не трапилось чоловік зі стаффом продовжив свою прогулянку", - написав поліцейський у фейсбуці.

Чоловіка, який пішов з місця події, пізніше вдалося затриматися.

За даним фактом до ЄРДР внесли відомості за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу - жорстке поводження з тваринами.

Білошицький підкреслив, що бійцівська собака це джерело підвищеної небезпеки й за будь-які дії тварини відповідає власник.

Нагадаємо, що у 2020 році в місті Боярка під Києвом ротвейлер загриз людину. Його власниці тоді повідомили про підозру в убивстві.

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