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Російські окупанти чотири рази обстріляли населені пункти з 22 квітня

Найманці застосовують заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Фото: пресцентр ООС

Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати факти обстрілів окупантами прилеглих до лінії розмежування населених пунктів та важливих об’єктів цивільної інфраструктури. З 22 квітня, окупанти здійснили чотири таких обстріли.

Як повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил, найманці застосовують заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

 22 квітня в напрямку селища Дружба випущено 2 ракети з ПТРК, 24 квітня з мінометів калібру 120 мм найманці країни-агресора здійснили обстріл населеного пункту Водяне, 26 квітня – обстріл садового товариства села Гнутове, розташованого поблизу Маріуполя.

"В ході верифікації місця обстрілу в селі Катеринівка, здійсненого окупантами близько 23 години 25 квітня зі ствольної артилерії калібру 122 мм, Українською стороною СЦКК зафіксовано 6 вирв, що утворилися внаслідок розривів артилерійських снарядів з установкою підривника на фугасну дію. Значна кількість уламків та залишків від снарядів є російського виробництва. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Фото: пресцентр ООС

Фото: пресцентр ООС

Фото: пресцентр ООС

За фактами грубих порушень режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК направила доказові матеріали СММ ОБСЄ.

Українська сторона СЦКК нагадує, що агресивні дії окупантів несуть пряму загрозу життю та здоров’ю місцевого населення та дестабілізують безпекову ситуацію вздовж усієї лінії розмежування.

Нагадаємо, вчора на Донбасі внаслідок підриву автомобіля загинув військовий, троє отримали травми. Окрім того, внаслідок обстрілу окупантів поранено українського бійця.

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