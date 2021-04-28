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Лавров пояснив, що Росія не визнає незалежність ОРДЛО через Мінські угоди

"Ми не повинні спускати з гачка пана Зеленського".

Лавров пояснив, що Росія не визнає незалежність ОРДЛО через Мінські угоди
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не визнає незалежність окремих районів Донецької і Луганської областей через Мінські угоди.

"Є, напевно, аналогія з Абхазією і Південною Осетією, за одним винятком - в Абхазії і Південній Осетії... не було укладено таких домовленостей, які були б аналогічні Мінському комплексу заходів... У випадку з Донбасом, там ситуація була інша, і 17-годинні переговори в Мінську за участю лідерів нормандського формату - президент Олланд, канцлер Меркель, президент Порошенко, президент Путін - вони дали результат, який через два дні був схвалений в Раді Безпеки ООН без будь-яких довісків, без будь-яких сумнівів, що його потрібно виконувати", - сказав Лавров у інтерв'ю РІА Новини.

Комплекс заходів з виконання Мінських домовленостей у 2015 році було підтримано лідерами "нормандської четвірки", в тому числі Володимиром Путіним. У декларації в підтримку цих угоди лідери заявили, що "підтримують повну повагу суверенітету й територіальної цілісності України".

"І я вважаю, ми не повинні спускати з гачка пана Зеленського і всю його команду, яка звивається як може", - сказав Лавров. 

Нагадаємо, що незалежність ОРДЛО від України визнала тільки Південна Осетія, яка сама не є повноцінною державою і не входить до складу ООН.

Україна розглядає ці райони як окуповані Росією.

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