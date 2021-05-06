Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Запорізька і Полтавська області з 7 травня вийдуть з "червоної" зони

Вони були на локдауні менш ніж місяць.

Запорізька і Полтавська області з 7 травня вийдуть з "червоної" зони
Фото: news.dtkt.ua

Запорізька і Полтавська області з 7 травня вийдуть із зони дії "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов з посиланням на позачергове засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, яке відбулося 6 травня.

На ньому було прийнято рішення скасувати "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей з 00:00 7 травня 2021 року.

Вони переходять у "жовту" зону.

Нагадаємо, що "червону" зону в Полтавській області ввели з 15 квітня, а в Запорізькій - з 9 квітня.

З 7 травня у "червоній" зоні залишатиметься тільки Сумська область.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також