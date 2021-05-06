Запорізька і Полтавська області з 7 травня вийдуть з "червоної" зони

Вони були на локдауні менш ніж місяць.

Запорізька і Полтавська області з 7 травня вийдуть із зони дії "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов з посиланням на позачергове засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, яке відбулося 6 травня.

На ньому було прийнято рішення скасувати "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей з 00:00 7 травня 2021 року.

Вони переходять у "жовту" зону.

Нагадаємо, що "червону" зону в Полтавській області ввели з 15 квітня, а в Запорізькій - з 9 квітня.

З 7 травня у "червоній" зоні залишатиметься тільки Сумська область.