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До Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину проти ковіду, - Зеленський

У МОЗ зазначають, що система охорони здоров’я України дає змогу щеплювати й 400-500 тисяч осіб на добу.

До Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину проти ковіду, - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський наголосив, що уряд повинен посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією", - зазначив Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також доповів щодо очікуваних термінів постачання вакцин у травні. Він зазначив, що система охорони здоров’я України дає змогу щеплювати й 400-500 тисяч осіб на добу у разі наявності вакцини.

Наразі, за словами Степанова, у країні працюють 11 тисяч кабінетів щеплення.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні було щеплено 3 425 людей. А від початку кампанії вакциновано 759 434 особи, з них завершили вакцинацію – 303.

Раніше в МОЗ пояснили, за яких умов почнуть вакцинувати трудові колективи.

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