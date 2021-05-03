23 киян померло за добу у результаті ковіду

Підтверджених випадків захворювання у столиці на сьогодні вже 196 441.

У Києві за минулу добу, 2 травня виявили 95 випадків захворювання на коронавірус. Померли 23 людини.

Про це повідомили у Київраді.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів з COVID-19 та 94 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 27, у Солом’янському – 23 та в Деснянському районі – 15.

Одужали за минулу добу 66 людей.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 196 441. Коронавірус подолали 124 501 мешканець. За період пандемії у столиці 4 666 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, у неділю, 2 травня в Україні зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники. Летальних випадків – 154.