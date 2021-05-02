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Індійські науковці припустили, що мутації ковіду можуть "ухилятися від імунітету"

Це твердження потребує додаткового вивчення. 

Індійські науковці припустили, що мутації ковіду можуть "ухилятися від імунітету"
Фото: EPA/UPG

Наукові консультанти уряду Індії повідомили владі країни про незначні мутації в деяких зразках коронавірусу, що можуть "ухилятися від імунної відоповіді". Це твердження потребує додаткових досліджень, повідомив керівник цього наукового форуму в коментарі Reuters.

Наукові радники заявили, що поки нема підстав вважати ці мутації більш небезпечними. Вчені вивчають причини різкого спалаху ковіду в Індії та можливий зв'язок мутації B.1.617 із цим. 

"Ми бачимо, ще в деяких зразках з'являються мутації, які можуть уникнути імунної відповіді", - заявив голова науково-консультативної групи форуму консультантів INSACOG Шахід Джаміль.

Він не уточнив, де були виявлені ці мутації - в зразках заражених B.1.617 чи інших. 

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не назвала цей штам таким, що викликає занепокоєння, як це було з "британською", "південноафриканської" і "бразильською" мутаціями. Однак ВООЗ констатувала, що цей штам має швидші теми росту ніж інші, які циркулюють по Індії. 

За 1 травня Індія повідомила про 400 000 нових захворілих, що є рекордним показником. У країні не вистачає місць у лікарнях та кисню, тож деякі держави світу зголосилися направити туди допомогу. Докладніше про ситуацію в Індії читайте в матеріалі LB.ua "350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии". 

Україна тим часом заборонила в'їзд прибулим з Індії іноземцям. 

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