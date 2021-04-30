Степанов анонсував підписання нового контракту на вакцину від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я готує підписання нового контракту на поставку в Україну вакцини від коронавірусу, який забезпечить населення вакциною до кінця 2021 року.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Про яку вакцину йде мова, Степанов не уточнив.

"За тими контрактами, які у нас є, і за тими контрактами, які максимум 2 дні, а може раніше, ми повідомимо приємну новину з приводу контракту. Ми будемо забезпечені до кінця року повним обсягом вакцин, які нам потрібні для вакцинації", - сказав Степанов.

Нагадаємо, сьогодні в столичний аеропорт "Бориспіль" прибули 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу від китайського виробника Sinоvac.