За добу в Україні виявили 10 072 випадки ковіду, щеплено 73 376 людей

Дві дози вакцини отримали вже 130 людей.

У четвер, 29 квітня, в Україні провели 41 388 ПДР тестувань і виявили 10 072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу госпіталізовано 3 117 осіб, одужало 20 192 пацієнти, 307 хворих з ковідом померли.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Харківській (1059), Дніпропетровській (930) областях, м. Київ (868), а також у Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

За весь час пандемії в Україні 2 069 537 осіб захворіло на коронавірусну недугу, 1 655 525 із них одужали, 44 085 - померли.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 702 440 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 130 осіб.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 73 376 людей. Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.

Станом на 29 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 504 101 людина.

Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 868 випадків/ 8 362 щеплення;

Вінницька область – 214 випадків/ 3 585 щеплень;

Волинська область – 263 випадки/ 935 щеплень;

Дніпропетровська область – 930 випадків/ 4 968 щеплень;

Донецька область – 528 випадків/ 3 279 щеплень;

Житомирська область – 299 випадків/ 2 461 щеплення;

Закарпатська – 77 випадків/ 1 264 щеплення;

Запорізька область – 620 випадків/ 1 709 щеплень;

Івано-Франківська область – 121 випадок/ 887 щеплень;

Київська область – 415 випадків/ 5 743 щеплення;

Кіровоградська область – 168 випадків/ 2 101 щеплення;

Луганська область – 236 випадків/ 709 щеплень;

Львівська область – 568 випадків/ 3 041 щеплення;

Миколаївська область – 313 випадків/ 2 804 щеплення;

Одеська область – 531 випадок/ 2 677 щеплень;

Полтавська область – 523 випадки/ 5 433 щеплення;

Рівненська область – 403 випадки/ 1 495 щеплень;

Сумська область – 331 випадок/ 3 402 щеплення;

Тернопільська область – 276 випадків/ 1 358 щеплень;

Харківська область – 1 059 випадків/ 6 015 щеплень;

Херсонська область – 237 випадків/ 2 564 щеплення;

Хмельницька область – 328 випадків/ 1 476 щеплень;

Черкаська область – 366 випадків/ 3 872 щеплення;

Чернівецька область – 124 випадки/ 747 щеплень;

Чернігівська область – 274 випадки/ 2 489 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляли, сьогодні Україна отримає 500 тис. доз китайської вакцини від коронавірусу з підписаного контракту на 1,9 млн. доз.