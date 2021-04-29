"Схеми" виявили понад два десятки представників "Слуги народу", які ігнорують карантин

Фігуранти розслідування неодноразово відвідували ресторани тоді, коли ті могли працювати лише на доставку й на виніс.

Народні депутати від монобільшості і ще принаймні два десятки представників президентської політсили в Київській області нехтували жорсткими карантинними обмеженнями, запровадженими на час локдауну.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту “Радіо свобода” “Схеми.Корупція в деталях”.

Фігуранти розслідування, як зазначається, неодноразово відвідували ресторани – просто в урядовому кварталі – тоді, коли ті могли працювати лише на доставку й на виніс. Або ж влаштовували масові зустрічі на понад 20 учасників, у конференц-залі готелю на території елітного комплексу в Конча-Заспі.

Такі дії підпадають під заборону відповідно до карантинних обмежень для «червоної зони».

Так, 8 квітня журналісти помітили біля ресторану «Адріатік» автомобіль “слуги народу” та голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова. О 21-ій знімальна група зафіксувала, як нардеп Юрій Арістов залишив ресторан через кухню. Пізніше заклад полишили ще кілька гостей. Майже всі вони були без масок.

20 квітня журналісти помітили понад десяток преміум-авто біля комплексу Koncha Zaspa Park на Обухівській трасі. Близько 19-ї гості почали роз’їжджатися. Серед тих, хто був присутній на зустрічі, були депутат Київської обласної ради від «Слуги народу» Олексій Мешков, депутат від «Слуги народу» Вадим Геращенко, його син, депутат Бучанської міськради від президентської партії Микита Геращенко, народний депутат, заступник керівника президентської фракції у ВР Артем Культенко та інші.

Нагадаємо, Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко під час жорсткого карантину в Києві влаштував для своєї дружини вечірку з феєрверком в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі столиці. Після того, як про вечірку Тищенка дізналися ЗМІ, він сказав, що не порушував карантин.

22 квітня фракція "Слуги народу" провела зум-засідання, під час якого згадали інцидент з Тищенком. Голова фракції Давид Арахамія тоді заявив, що головне, щоб Тищенко сплатив штрафи, бо було наявне порушення законодавства (карантинних норм).