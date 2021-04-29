За добу в Україні - 11 627 нових випадків ковіду, госпіталізовано 3 096 осіб

За минулу добу в Україні зафіксували 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 3 096 осіб. Померли 387 пацієнтів, одужали 18 442. За добу було здійснено 93 463 тестування, зокрема методом ПЛР – 41 499, методом ІФА – 16 569, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 395.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 059 465 осіб, одужало – 1 635 333. Від ускладнень захворювання померли 43 778 пацієнтів.

Всього було проведено 9 377 391 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1 021), м Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.

Також за добу було щеплено 70 469 людей. З початку кампанії вакціновано 629 184 людини, з них отримали 1 дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 28 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації записались 501 690 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 940 випадків/ 7 736 щеплень;

Вінницька область – 276 випадків/ 4 015 щеплень;

Волинська область – 345 випадків/ 1 467 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 021 випадок/ 5 791 щеплення;

Донецька область – 809 випадків/ 1 721 щеплення;

Житомирська область – 385 випадків/ 2 273 щеплення;

Закарпатська – 141 випадок/ 1 080 щеплень;

Запорізька область – 546 випадків/ 1 049 щеплень;

Івано-Франківська область – 184 випадки/ 916 щеплень;

Київська область – 341 випадок/ 5 685 щеплень;

Кіровоградська область – 174 випадки/ 1 466 щеплень;

Луганська область – 271 випадок/ 539 щеплень;

Львівська область – 667 випадків/ 3 889 щеплень;

Миколаївська область – 311 випадків/ 2 281 щеплення;

Одеська область – 518 випадків/ 2 683 щеплення;

Полтавська область – 666 випадків/ 5 640 щеплень;

Рівненська область – 386 випадків/ 1 713 щеплень;

Сумська область – 429 випадків/ 2 435 щеплень;

Тернопільська область – 312 випадків/ 1 755 щеплень;

Харківська область – 1 203 випадки/ 6 234 щеплення;

Херсонська область – 277 випадків/ 2 930 щеплень;

Хмельницька область – 461 випадок/ 1 128 щеплень;

Черкаська область – 444 випадки/ 3 141 щеплення;

Чернівецька область – 131 випадок/ 909 щеплень;

Чернігівська область – 389 випадків/ 1 993 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ вважають, що Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19, яка почалася на початку лютого.