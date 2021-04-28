Чергова жертва пандемії: "Ліверпуль" відзвітував про збитки за минулий фінансовий рік

Напередодні "Ліверпуль" відзвітував про збитки в 46 млн фунтів (до оподаткування) за останній фінансовий рік, який завершився в травні 2020 го, повідомляє ESPN.

Показники останньої чверті року для клубу з "Енфілда" затьмарила пандемія COVID-19, через яку клуб залишився без істотних доходів від квитків і трансляцій.

Відзначається, що падіння виручки на 43 млн фунтів - до 490 млн фунтів, пішли за прибутком до оподаткування в розмірі 42 млн фунтів в попередньому році.

Доходи від розміщення реклами впали на 59 млн фунтів - до 202 млн, але це було частково компенсовано збільшенням комерційних доходів на 29 млн на тлі зростання продажів клубної атрибутики напередодні першого за 30 років чемпіонського титулу.

Виручка від проведення матчів знизилася на 13 млн фунтів в результаті скорочення кількості домашніх ігор Прем'єр-ліги на чотири, йдеться в заяві клубу.

"Не секрет, що за останній рік на "Енфілді" дуже не вистачало уболівальників, і ми з нетерпінням чекаємо їхнього повернення", - йдеться у висновку комюніке.

Додамо, що "Ліверпулю" загрожує повторення невтішних фінансових звітів і в поточному році - на сьогоднішній день команда Юргена Клоппа розташовується на шостому місці в таблиці АПЛ і може не потрапити на наступний сезон в Лігу чемпіонів, та до того ж в цьому сезоні "червоні" завершили свою єврокампанію на стадії чвертьфіналу, програвши "Реалу".