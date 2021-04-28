Напередодні матчем "Реал" - "Челсі" стартувала стадія півфіналів Ліги чемпіонів.

Матч на стадіоні "Альфредо ді Стефано" тренувального комплексу "Реала" завершився нічиєю - 1:1.

У перші 20 хвилин гості заблокували господарів, створили масу небезпечних моментів, але реалізували з них лише один - на 14-й хвилині зіграла зв'язка Антоніо Рюдігер - Крістіан Пулішич - 1:0.

У ці хвилини було незрозуміло, чим може відповісти майже деморалізований "Реал".

Однак у складі "бланкос" знайшовся один воїн, який потягнув за собою всю команду - це Карім Бензема. На 29-й хвилині господарі практично з нічого створили гол у відповідь.

Під час розіграшу кутового футболісти "Реала" виграли кілька повітряних єдиноборств, м'яч відскочив до Бензема, який прийняв його головою і наступним дотиком встромив м'яч під поперечину - 1:1.

Після цього проливний дощ у Мадриді сповільнив темп гри, що зіграло на руку господарям. Тим часом головний тренер "Реала" Зінедін Зідан у перерві скоригував тактику: футболісти відмовилися від високого пресингу і перевели гру в більш спокійне русло.

У підсумку команди вирішили все відкласти до матчу-відповіді, який відбудеться вже через тиждень.

Огляд поєдинку "Реал" - "Челсі".

Щодо Бензема, то 33-річний француз став найстаршим футболістом "Королівського клубу", який коли-небудь забивав у півфіналі ЛЧ.

Карім забив у віці 33 років і 129 днів. Таким чином, він перевершив досягнення свого експартнера Кріштіану Роналду, який забивав у півфіналі у віці 32 років і 86 днів.

Зазначимо, що це був 71-й гол Бензема у ЛЧ і за цим показником він наздогнав іншого ексгравця "Реала" Рауля. Попереду лише Роналду, Мессі і Левандовський.

⚽ - All-time leading @ChampionsLeague goalscorers



134 - Cristiano Ronaldo🇵🇹

120 - Lionel Messi🇦🇷

73 - Robert Lewandowski🇵🇱

71 - KARIM BENZEMA🇫🇷 (+1)

71 - Raúl🇪🇸#RMACHE #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 27, 2021

Карім забив за "Ліон" у своєму дебютному матчі в ЛЧ проти "Русенборга" (2:1) 6 грудня 2005 року, за 13 днів до свого 18-річчя.