Напередодні матчем "Реал" - "Челсі" стартувала стадія півфіналів Ліги чемпіонів.
Матч на стадіоні "Альфредо ді Стефано" тренувального комплексу "Реала" завершився нічиєю - 1:1.
У перші 20 хвилин гості заблокували господарів, створили масу небезпечних моментів, але реалізували з них лише один - на 14-й хвилині зіграла зв'язка Антоніо Рюдігер - Крістіан Пулішич - 1:0.
У ці хвилини було незрозуміло, чим може відповісти майже деморалізований "Реал".
Однак у складі "бланкос" знайшовся один воїн, який потягнув за собою всю команду - це Карім Бензема. На 29-й хвилині господарі практично з нічого створили гол у відповідь.
Під час розіграшу кутового футболісти "Реала" виграли кілька повітряних єдиноборств, м'яч відскочив до Бензема, який прийняв його головою і наступним дотиком встромив м'яч під поперечину - 1:1.
Після цього проливний дощ у Мадриді сповільнив темп гри, що зіграло на руку господарям. Тим часом головний тренер "Реала" Зінедін Зідан у перерві скоригував тактику: футболісти відмовилися від високого пресингу і перевели гру в більш спокійне русло.
У підсумку команди вирішили все відкласти до матчу-відповіді, який відбудеться вже через тиждень.
Огляд поєдинку "Реал" - "Челсі".
Щодо Бензема, то 33-річний француз став найстаршим футболістом "Королівського клубу", який коли-небудь забивав у півфіналі ЛЧ.
Карім забив у віці 33 років і 129 днів. Таким чином, він перевершив досягнення свого експартнера Кріштіану Роналду, який забивав у півфіналі у віці 32 років і 86 днів.
Зазначимо, що це був 71-й гол Бензема у ЛЧ і за цим показником він наздогнав іншого ексгравця "Реала" Рауля. Попереду лише Роналду, Мессі і Левандовський.
⚽ - All-time leading @ChampionsLeague goalscorers— Gracenote Live (@GracenoteLive) April 27, 2021
134 - Cristiano Ronaldo🇵🇹
120 - Lionel Messi🇦🇷
73 - Robert Lewandowski🇵🇱
71 - KARIM BENZEMA🇫🇷 (+1)
71 - Raúl🇪🇸#RMACHE #UCL