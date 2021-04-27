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Українець Лень допоміг одноклубникові побити в НБА "вічний" рекорд Вілта Чемберлена

32-річний розігруючий захисник Расселл Вестбрук набрав 22 очки, зробив 14 передач і 13 підбирань

Українець Лень допоміг одноклубникові побити в НБА "вічний" рекорд Вілта Чемберлена
Расселл Вестбрук
Фото: EPA/UPG

Матч регулярного чемпіонату НБА проти "Сан-Антоніо Сперз" (143:146) став результативним не тільки для українського центрового "Вашингтон Візардс" Олексія Леня, але й для його одноклубника Расселла Вестбрука.

32-річний розігруючий захисник набрав 22 очки, зробив 14 передач і 13 підбирань. Це 12-й трипл-дабл Вестбрука у квітні. За цим показником він перевершив рекорд легендарного центрового Вілта Чемберлена за кількістю трипл-даблів за один місяць, встановлений 1968 року.

Для Вестбрука трипл-дабл став 29-м у нинішньому сезоні. Крім того, він оформив 15-й трипл-дабл в останніх 18 матчах.

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