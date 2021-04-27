В англійському футболі скандал: серед номінантів у Зал слави АПЛ немає Раяна Гіггза

Напередодні було офіційно відкрито Зал слави Англійської прем'єр-ліги. Першими його членами стали легендарні нападники Алан Ширер і Тьєррі Анрі.
Пізніше АПЛ назвала імена ще 23 гравців, номінованих на включення в Зал слави вищого англійського дивізіону 2021 року.
У ньому є і 9 колишніх гравців "Манчестера Юнайтед": Девід Бекгем, Ерік Кантона, Енді Коул, Ріо Фердинанд, Рой Кін, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Робін ван Персі і Неманья Відич. Однак їхнього партнера по команді Раяна Гіггза серед номінантів немає.
Зазначимо, валлієць є найтитулованішим гравцем в історії британського футболу. 19 травня 2013 року він став першим і наразі єдиним футболістом, який виграв 13 чемпіонських титулів АПЛ.
Крім того, за МЮ Гіггз зіграв в АПЛ 632 матчі, що є другим показником після Гарета Баррі (653).
Серед можливих причин невключення в шортліст називають прийдешній судовий процес за обвинуваченням у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. 47-річному ексгравцеві МЮ, який зараз очолює національну збірну Уельсу, загрожує до п'яти років в'язниці.
Восени 2020-го експівзахисника "МанЮнайтед" заарештували за звинуваченням у нападі на свою дівчину і ще одну жінку. За неофіційною інформацією, сварка сталася через зраду Раяна.
Додамо, що в Зал слави АПЛ потрапляють тільки ті гравці, які протягом кар'єри мали певні досягнення. Претендент повинен відповідати як мінімум одному з таких критеріїв:
- провести як мінімум 200 матчів Прем'єр-ліги за один клуб;
- потрапити в будь-яку команду десятиліття АПЛ або в якусь команду 20-річного ювілею Прем'єр-ліги;
- виграти "Золотий бутс" або "Золоту рукавичку" АПЛ;
- отримати звання Найкращого гравця сезону Прем'єр-ліги;
- виграти як мінімум три титули АПЛ;
- забити 100 голів у рамках АПЛ або зафіксувати 100 "сухих" матчів (тільки для голкіперів).
Якщо гравець не досяг якогось із зазначених критеріїв, то в його послужному списку має бути не менш ніж 250 матчів у Прем'єр-лізі.
Також претендент на потрапляння в Зал слави мав закінчити кар'єру щонайпізніше 1 серпня 2020 року. Ось чому до претендентів на включення в Зал слави 2021 року не ввійшла ще одна легенда "червоних дияволів" Вейн Руні, який завершив свою блискучу футбольну кар'єру в січні.
Крім "чудової дев'ятки" МЮ, в список номінантів увійшли:
- Тоні Адамс ("Арсенал")
- Меттью Ле Тісьє ("Саутгемптон")
- Ян Райт ("Арсенал", "Вест Гем")
- Лес Фердінанд ("Квінз Парк Рейнджерс", "Ньюкасл", "Тоттенгем", "Вест Гем", "Лестер", "Болтон")
- Сол Кемпбелл ("Тоттенгем", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл")
- Роббі Фаулер ("Ліверпуль", "Лідс", "Манчестер Сіті", "Блекберн")
- Френк Лемпард ("Вест Гем", "Челсі", "Манчестер Сіті")
- Денніс Бергкамп ("Арсенал")
- Патрік Вієйра ("Арсенал", "Манчестер Сіті")
- Майкл Овен ("Ліверпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Стоук")
- Стівен Джеррард ("Ліверпуль")
- Джон Террі ("Челсі")
- Ешлі Коул ("Арсенал", "Челсі")
- Дідьє Дрогба ("Челсі")
2021 року в Зал слави включать, крім Анрі і Ширера, ще 6 гравців, яких відберуть шляхом голосування уболівальників.