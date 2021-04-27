В англійському футболі скандал: серед номінантів у Зал слави АПЛ немає Раяна Гіггза

Найтитулованіший гравець Прем'єр-ліги не потрапив у список 2021 року.

Напередодні було офіційно відкрито Зал слави Англійської прем'єр-ліги. Першими його членами стали легендарні нападники Алан Ширер і Тьєррі Анрі.

Пізніше АПЛ назвала імена ще 23 гравців, номінованих на включення в Зал слави вищого англійського дивізіону 2021 року.

У ньому є і 9 колишніх гравців "Манчестера Юнайтед": Девід Бекгем, Ерік Кантона, Енді Коул, Ріо Фердинанд, Рой Кін, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Робін ван Персі і Неманья Відич. Однак їхнього партнера по команді Раяна Гіггза серед номінантів немає.

Зазначимо, валлієць є найтитулованішим гравцем в історії британського футболу. 19 травня 2013 року він став першим і наразі єдиним футболістом, який виграв 13 чемпіонських титулів АПЛ.

Крім того, за МЮ Гіггз зіграв в АПЛ 632 матчі, що є другим показником після Гарета Баррі (653).

Серед можливих причин невключення в шортліст називають прийдешній судовий процес за обвинуваченням у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. 47-річному ексгравцеві МЮ, який зараз очолює національну збірну Уельсу, загрожує до п'яти років в'язниці.

Восени 2020-го експівзахисника "МанЮнайтед" заарештували за звинуваченням у нападі на свою дівчину і ще одну жінку. За неофіційною інформацією, сварка сталася через зраду Раяна.

Додамо, що в Зал слави АПЛ потрапляють тільки ті гравці, які протягом кар'єри мали певні досягнення. Претендент повинен відповідати як мінімум одному з таких критеріїв:

провести як мінімум 200 матчів Прем'єр-ліги за один клуб;

потрапити в будь-яку команду десятиліття АПЛ або в якусь команду 20-річного ювілею Прем'єр-ліги;

виграти "Золотий бутс" або "Золоту рукавичку" АПЛ;

отримати звання Найкращого гравця сезону Прем'єр-ліги;

виграти як мінімум три титули АПЛ;

забити 100 голів у рамках АПЛ або зафіксувати 100 "сухих" матчів (тільки для голкіперів).

Якщо гравець не досяг якогось із зазначених критеріїв, то в його послужному списку має бути не менш ніж 250 матчів у Прем'єр-лізі.

Також претендент на потрапляння в Зал слави мав закінчити кар'єру щонайпізніше 1 серпня 2020 року. Ось чому до претендентів на включення в Зал слави 2021 року не ввійшла ще одна легенда "червоних дияволів" Вейн Руні, який завершив свою блискучу футбольну кар'єру в січні.

Крім "чудової дев'ятки" МЮ, в список номінантів увійшли:

Тоні Адамс ("Арсенал")

Меттью Ле Тісьє ("Саутгемптон")

Ян Райт ("Арсенал", "Вест Гем")

Лес Фердінанд ("Квінз Парк Рейнджерс", "Ньюкасл", "Тоттенгем", "Вест Гем", "Лестер", "Болтон")

Сол Кемпбелл ("Тоттенгем", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл")

Роббі Фаулер ("Ліверпуль", "Лідс", "Манчестер Сіті", "Блекберн")

Френк Лемпард ("Вест Гем", "Челсі", "Манчестер Сіті")

Денніс Бергкамп ("Арсенал")

Патрік Вієйра ("Арсенал", "Манчестер Сіті")

Майкл Овен ("Ліверпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Стоук")

Стівен Джеррард ("Ліверпуль")

Джон Террі ("Челсі")

Ешлі Коул ("Арсенал", "Челсі")

Дідьє Дрогба ("Челсі")

2021 року в Зал слави включать, крім Анрі і Ширера, ще 6 гравців, яких відберуть шляхом голосування уболівальників.