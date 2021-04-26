У Зал слави Англійської прем'єр-ліги включено перших двох футболістів

Першими футболістами, включеними в Зал слави Англійської прем'єр-ліги, стали Алан Ширер і Тьєррі Анрі, повідомляє Sky Sports.

Thierry Henry and Alan Shearer have become the first players to be inducted into the Premier League Hall of Fame. — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 26, 2021

Ширер є найкращим бомбардиром в історії АПЛ - 260 голів. Англієць відомий виступами за "Ньюкасл", "Саутгемптон" і "Блекберн", з яким виграв АПЛ у сезоні-1994/95.

Тим часом Анрі був лідером атак легендарного "Арсеналу" ери Арсена Венгера, під керівництвом якого француз тричі ставав чемпіоном АПЛ.

Нагадаємо, "Арсенал" у сезоні-2003/04 встановив абсолютне досягнення АПЛ, яке неможливо побити, хіба повторити - "каноніри" не програли жодного матчу в чемпіонаті.

Нагадаємо, Анрі визнали найкращим легіонером в історії АПЛ .

2021 року в Зал слави АПЛ планують включити ще шістьох футболістів. Їх оберуть уболівальники шляхом голосування. Список претендентів оголосять сьогодні ввечері.

Зал слави АПЛ складатиметься тільки з тих футболістів, які грали в чемпіонаті Англії після перетворення вищого дивізіону 1992 року.