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У Румунії трофей Євро-2020 упав у прямому ефірі разом з п'єдесталом і ледь не розбився

Сильний вітер став причиною інциденту.

Фото: скриншот

У рамках Трофі-туру стадіонами Євро-2020 Кубок Анрі Делоне, також відомий як трофей Євро-2020, прибув до Бухареста.

Маршрут кубка пролягав від мерії до Національного стадіону. Саме на головній спортивній арені Румунії, де 9 травня 2012 року відбувся фінал Ліги Європи УЄФА, пройшла пресконференція, після якої стався конфуз: коли місцева журналістка вела репортаж у прямому ефірі, сильний вітер повалив банер на трофей Євро-2020, і той з гуркотом упав на землю.

Повідомляють, що кубок залишився неушкодженим.

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