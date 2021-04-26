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Суд визнав банкрутом футбольний клуб "Металіст"

Господарський суд Харківської області відкрив ліквідаційну процедуру.

Суд визнав банкрутом футбольний клуб "Металіст"
СК "Металіст*
Фото: wikipedia.org

22 квітня Господарський суд Харківської області визнав банкрутом ПАТ “Футбольний клуб "Металіст" і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №922/1513/17), повідомляє Telegram ФК "Металіст 1925".

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром цієї структури вказано Сергія Курченка.

Нагадаємо, 17 березня минулого року суд затвердив реєстр вимог кредиторів ПАТ “Футбольний клуб "Металіст" (найбільша заборгованість - із зарплати перед майже сотнею фізосіб).

Також Харківська міськрада звернулася до Кабінету Міністрів з ініціативою передати їй повноваження з управління корпоративними правами, конфіскованими у ФК "Металіст" і ТОВ "Металіст Холдинг".

Отже, найближчим часом майно ФК "Металіст" можуть передати з державної у власність територіальної громади Харкова.

Мета всіх цих дій - спростити процедуру відродження "Металіста", за що має намір узятися ексвласник клубу Олександр Ярославський.

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