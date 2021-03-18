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Суд зняв арешт з інтелектуальної власності ФК "Металіст"

Відродження харківського клубу все ближче.

Суд зняв арешт з інтелектуальної власності ФК "Металіст"
Стадион "Металлист"
Фото: EPA/UPG

Ухвалою від 10 березня Київський районний суд Харкова зняв арешт з інтелектуальної власності ФК "Металіст", повідомляє opendatabot.ua.

У відкритому засіданні Суд постановив задовольнити клопотання представника Публічного акціонерного товариства "Футбольний клуб "Металіст" про арешт "майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг та на промисловий зразок, що належать ФК "Металіст".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Раніше публічно про повернення "Металіста" заговорив експрезидент харківського клубу Олександр Ярославський, який в грудні 2012 року продав його Сергію Курченку за $300 млн. Клуб виключили зі списку учасників чемпіонату України у 2016 році через фінансові заборгованості.

Нагадаємо, Харківська міськрада і Ярославський домовилися про відродження "Металіста".

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