Суд зняв арешт з інтелектуальної власності ФК "Металіст"

Ухвалою від 10 березня Київський районний суд Харкова зняв арешт з інтелектуальної власності ФК "Металіст", повідомляє opendatabot.ua.

У відкритому засіданні Суд постановив задовольнити клопотання представника Публічного акціонерного товариства "Футбольний клуб "Металіст" про арешт "майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг та на промисловий зразок, що належать ФК "Металіст".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Раніше публічно про повернення "Металіста" заговорив експрезидент харківського клубу Олександр Ярославський, який в грудні 2012 року продав його Сергію Курченку за $300 млн. Клуб виключили зі списку учасників чемпіонату України у 2016 році через фінансові заборгованості.

Нагадаємо, Харківська міськрада і Ярославський домовилися про відродження "Металіста".