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Майк Тайсон озвучив дату свого другого бою після повернення в ринг

Легенда боксу перервав "пенсійне" життя.

Майк Тайсон
Фото: boxingscene.com
Майк Тайсон

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі американець Майк Тайсон назвав дату свого наступного поєдинку. При цьому він не повідомив, хто стане його суперником.

Про це він заявив під час спільного подкасту з чемпіоном світу в другій середній вазі за версіями WBA і WBC Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО).

"Кінець травня. Там, де Канело бився з Їлдиримом. Та сама арена. 29 або 31 травня, щось таке", - цитує "Залізного Майка" BoxingScene.

Йдеться про арену Hard Rock Stadium в Маямі (США). Можливим суперником Майка стане інша легенда боксу Евандер Холіфілд.

Нагадаємо, 54-річний боксер у листопаді 2020 року провів виставковий поєдинок з колишнім абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі Роєм Джонсом. Восьмираундовий бій завершився нічиєю.

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